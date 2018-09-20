БАТЭ выигрывает у "Види" 1:0 после первого тайма матча Лиги Европы

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Будапеште завершился первый тайм матча футбольной Лиги Европы между борисовским БАТЭ и венгерским "Види" из Секешфехервара. Счет 1:0 в пользу гостей, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Начало встречи осталось за хозяевами, но вскоре подопечные Алексея Баги перехватили инициативу, и на 27-й минуте Яссе Туоминен открыл счет. Пропустив мяч, чемпионы Венгрии бросились отыгрываться и создали несколько опасных ситуаций, но голкипер чемпионов Беларуси Денис Щербицкий отвел все угрозы.-0-
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