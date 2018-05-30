БАТЭ вышел в 1/8 финала розыгрыша Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семикратный чемпион Беларуси по пляжному футболу борисовский БАТЭ без потерь прошел групповой этап розыгрыша Кубка европейских чемпионов (EWC) в португальском Назаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В третьем матче предварительной группы F команда Александра Даниленко встречалась с одним из фаворитов турнира - испанским "Мелистаром" и одержала победу со счетом 5:4 (1:1, 2:1, 2:2). В составе борисовчан голевой дубль оформил Владислав Аксенов, еще по голу забили Ян Пелецкий, Денис Самсонов и Александр Павлов, на его счету победный гол за 12 секунд до финального свистка. В первом туре соревнований БАТЭ победил греческий клуб "Кефаллиния" - 5:2, затем разгромил молдавский "Джокер-Торнадо" - 6:1. В этих встречах по три мяча забивал Владислав Аксенов, на лицевом счету которого уже 8 мячей.
В другом сегодняшнем поединке этого квартета греки одолели молдавскую команду с минимальным перевесом - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).
Итоговое положение в группе F: БАТЭ - 9 очков, "Мелистар" - 6, "Кефаллиния" - 3, "Джокер-Торнадо" - 0.
Представители Беларуси и Испании продолжат борьбу в 1/8 финала главного клубного турнира Старого Света по пляжному футболу. Победитель и призеры определятся 3 июня.-0-
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