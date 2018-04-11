"Бавария" и "Реал" вышли в полуфинал футбольной Лиги чемпионов

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за "Ромой" и "Ливерпулем" полуфиналистами Лиги чемпионов стали мюнхенская "Бавария" и действующий победитель этого турнира мадридский "Реал", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион Германии в домашнем поединке 1/4 финала с испанской "Севильей" сыграл вничью 0:0. Первая игра в Испании завершилась победой команды Юппа Хайнкеса со счетом 2:1. Последний раз футболисты "Баварии" играли в полуфинале ЛЧ в 2016 году, уступив дорогу в финал испанскому "Атлетико" из Мадрида.

Еще один представитель испанской столицы, действующий победитель чемпионской Лиги "Реал" принимал у себя дома финалиста прошлого розыгрыша итальянский "Ювентус" и к перерыву уступал 0:2 после дубля Марио Манджукича. Мадридцы почти растеряли свое огромное преимущество, добытое в первом четвертьфинальном матче в Турине, когда "Королевский клуб" разгромил "Старую синьору" со счетом 3:0. Во втором тайме все стало еще хуже - на 61-й минуте Блез Матиюди забил третий гол, восстановив равновесие по сумме двух встреч. Все шло к овертайму, но на 3-й компенсированной минуте игры английский рефери Майкл Оливер назначил пенальти в ворота Джанлуиджи Буффона. Опытнейший голкипер "Ювентуса" слишком возмутился таким решением и был удален с поля. Место в воротах занял Войцех Щесны, но лучший бомбардир Лиги чемпионов Криштиану Роналду пробил точно, сделав счет 3:1 и вывел мадридцев в полуфинальную стадию. Футболисты "Реала" в восьмой раз подряд вышли в полуфинал главного клубного турнира Старого Света, причем за это время они трижды выигрывали трофей — в 2014, 2016 и 2017 годах.

Ранее полуфиналистами стали "Ливерпуль", дважды переигравший в английском дерби "Манчестер Сити" - 3:0 (дома) и 2:1 (в гостях) и итальянская "Рома", сенсационно одолевшая испанскую "Барселону" по сумме двух четвертьфинальных встреч за счет гостевого гола - 1:4 (в гостях) и 3:0 (дома).

Жеребьевка полуфиналов пройдет в пятницу, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. В этот же день там же определятся соперники в полуфинальной стадии второго по рангу континентального турнира Лиги Европы. Участники полуфиналов ЛЕ станут известны 12 апреля после ответных четвертьфинальных поединков: ЦСКА (Москва, Россия) - "Арсенал" (Лондон, Англия; результат первого матча - 1:4), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания; 0:2), "Марсель" (Франция) - "Лейпциг" (Германия; 0:1), "Зальбург" (Австрия) - "Лацио" (Рим, Италия; 2:4).-0-