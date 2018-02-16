Бегунья Алина Талай допустила фальстарт на международном турнире в Торуни

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская барьеристка Алина Талай принимала участие в международном турнире серии IAAF World Indoor Tour в польском городе Торунь, но не смогла финишировать из-за фальстарта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции 60 м с барьерами победу одержала немка Памела Дуткевич - 7,85 сек. Ранее белорусская спринтерша приняла участие в турнирах серии IAAF World Indoor Tour в Германии (Дюссельдорфе и Карлсруэ), а также в Берлине, где показала лучший результат для себя в зимнем сезоне - 7,89 сек.

Следующим стартом для бегуньи станет чемпионат Беларуси в закрытых помещениях, который проходит в Могилеве. 17 февраля на беговой дорожке спорткомплекса "Олимпиец" ожидается упорная борьба двух ведущих барьеристок - Алины Талай и Эльвиры Герман. Последняя в текущем сезоне еще не выбегала из восьми секунд (лучшее время 8,06 сек.). Какие результаты Талай и Герман покажут на домашней дорожке, можно будет узнать по итогам финала, который состоится в субботу в 13.55. Телеканал "Беларусь 5" покажет лучшие моменты чемпионата страны по легкой атлетике в закрытых помещениях в записи в 23.40.

Для ведущих спортсменов национальный турнир - один из основных этапов подготовки к чемпионату мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, который с 1 по 4 марта примет английский Бирмингем.-0-