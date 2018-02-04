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Бегунья Алина Талай заняла четвертое место на турнире в Германии

Спорт 04.02.2018 | 12:34
Алина Талай. Фото из архива
Алина Талай. Фото из архива

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бегунья Алина Талай заняла четвертое место на международном турнире серии IAAF World Indoor Tour 2018 в немецком Карлсруэ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В забеге на 60 м с барьерами в финале белоруска показала результат 7,88 сек., улучшив свое достижение зимнего сезона.

Победительницей соревнований стала американка Шерика Нэлвис - 7,80 сек., второй финишировала другая представительница США Кристина Мэннинг - 7,81 сек., третьей - немецкая бегунья Синди Ролледер - 7,84 сек. В конце января Алина Талай победила на турнире в Берлине с результатом 7,89 сек., а после выступления отметила свою хорошую форму уже в начале зимнего легкоатлетического сезона.

Серия соревнований IAAF World Indoor Tour 2018 под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций собирает ежегодно сильнейших спортсменов мира.

Следующий старт для белоруски Алины Талай состоится 6 февраля в Дюссельдорфе.-0-

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Теги
Германия, легкая атлетика, турнир
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