10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бегунья Алина Талай заняла третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В забеге на 100 м с барьерами она показал результат 12,55 сек., уступив немного рекорду Беларуси (12,41), который недавно Талай установила в Австрии. Второе место в Стокгольме заняла Даниэль Уильямс из Ямайки - 12,48 сек. Победила на 100 м с барьерами с лучшим результатом сезона в мире Бриана Макнил из США - 12,38 сек.
"Хороший результат показан не в самой оптимальной форме. Усталость сказывается как на разгоне до первого барьера, так и на всей дистанции. Однако в такой компании такой результат великолепен. Жду с нетерпением следующего старта, где смогу показать еще лучшее время", - отметила Алина Талай.
В секторе для прыжков с шестом выступила еще одна белоруска Ирина Жук, которая смогла преодолеть планку на отметке 4 м 30 см.
Следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдет 30 июня в Париже.-0-
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