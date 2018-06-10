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Бегунья Алина Талай заняла третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме

Спорт 10.06.2018 | 20:52
Фото из архива
Фото из архива

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бегунья Алина Талай заняла третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В забеге на 100 м с барьерами она показал результат 12,55 сек., уступив немного рекорду Беларуси (12,41), который недавно Талай установила в Австрии. Второе место в Стокгольме заняла Даниэль Уильямс из Ямайки - 12,48 сек. Победила на 100 м с барьерами с лучшим результатом сезона в мире Бриана Макнил из США - 12,38 сек.

"Хороший результат показан не в самой оптимальной форме. Усталость сказывается как на разгоне до первого барьера, так и на всей дистанции. Однако в такой компании такой результат великолепен. Жду с нетерпением следующего старта, где смогу показать еще лучшее время", - отметила Алина Талай.

В секторе для прыжков с шестом выступила еще одна белоруска Ирина Жук, которая смогла преодолеть планку на отметке 4 м 30 см.

Следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдет 30 июня в Париже.-0-

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соревнования, Швеция
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