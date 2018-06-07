Бегунья Алина Талай заняла второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Норвегии

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алина Талай заняла второе место в беге на 100 м с барьерами на пятом этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска справилась в спринте с барьерами и показала результат 12,63 сек. Лучше Алины Талай забег провела Даниэль Уильямс из Ямайки, которая показала свое лучшее время в сезоне - 12,60 сек. Бронзовым призером на 100 м с барьерами стала Куин Харрисон из США - 12,71.

"Коленом задела два барьера и немного потеряла в скорости, заняв второе место, хотя, учитывая хорошую форму, рассчитывала на победу. Постараюсь успешно выступить в Стокгольме, где пройдет следующий этап турнира", - отметила Алина Талай.

В секторе для прыжков в высоту в Осло не смог подняться на пьедестал почета этапа "Бриллиантовой лиги" белорус Дмитрий Набоков, который справился со стартовыми 2 м 20 см, но не преодолел планку на высоте 2 м 25 см и занял шестое место. Победил в этом виде Мутаз Эсса Баршим из Катара - 2 м 36 см.

Шестой этап "Бриллиантовой лиги" пройдет 10 июня в Стокгольме.-0-