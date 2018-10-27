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Бегунья Эльвира Герман удостоена приза Европейской легкоатлетической ассоциации

Спорт 27.10.2018 | 09:56
Эльвира Герман. Фото из архива
Эльвира Герман. Фото из архива

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спринтер в беге на 100 м с барьерами Эльвира Герман удостоена приза в номинации "Восходящая звезда" во время вручения премии Европейской легкоатлетической ассоциации Golden tracks в Лозанне (Швецария), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

Эльвира Герман. Фото БФЛА
Эльвира Герман. Фото БФЛА

В 2018 году 21-летняя белоруска успешно выступила на главном старте сезона - чемпионате Европы в Берлине - 2018, где она завоевала золотую награду.

Эльвира Герман. Фото БФЛА
Эльвира Герман. Фото БФЛА

Эльвире принадлежит установленный в текущем году национальный рекорд для атлетов до 23 лет - 12,64 сек. Она также является самой молодой спортсменкой, которой удалось стать чемпионкой Европы в беге на 100 м с барьерами.

Лучшим атлетом Европы в 2018 году признан десятиборец Кевин Майер из Франции, у женщин приз лучшей спортсменки года получила бегунья из Великобритании Дина Эшер-Смит.

Украинка Наталья Прищепа удостоена приза Fair Play. Награду она получила за поступок по отношению к сопернице из Бельгии Рени Эйкенс, которая упала перед завершением выступления. Наталья, завершив дистанцию, вернулась к Эйкенс и помогла ей пересечь финишную линию.-0-

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Теги
легкая атлетика, награды, церемония, Швейцария
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