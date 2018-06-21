Беларусь готова к проведению крупных соревнований по легкой атлетике - Коэ

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С открытием обновленного стадиона "Динамо" Беларусь готова к проведению крупных соревнований по легкой атлетике, заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Лукашенко встретился с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций "Я свою часть обещания выполнил. Стадион сделали. Теперь нам надо организовать здесь крепкие, хорошие соревнования", - сказал глава государства.

Себастьян Коэ отметил, что на встрече с председателем Белорусской федерации легкой атлетики Вадимом Девятовским будет обсуждаться вопрос проведения соревнований в Беларуси. "У нас есть чемпионат мира для взрослых спортсменов, юниоров, юношей и девушек, чемпионат Европы, а еще Континентальный кубок. Существует много вариантов, и для развития этого вида спорта в стране проведение крупных стартов очень важно - как для атлетов, так и для подрастающего поколения", - отметил президент Международной ассоциации.

Отрадно, когда соревнования принимает страна с богатой историей в легкой атлетике. "Такая история в Беларуси есть", - добавил он.

Что касается обновленного стадиона "Динамо", этот объект должен стать визитной карточкой Минска. По словам Себастьяна Коэ, белорусская легкая атлетика прошла большой путь, сейчас она находится на высоком уровне.-0-