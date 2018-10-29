Беларусь и Польша могут подать совместную заявку на проведение гандбольного ЧЕ-2026

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители федераций гандбола Беларуси и Польши обсудили вопрос о подаче совместной заявки на проведение мужского чемпионата Европы в 2026 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации гандбола.
Этот вопрос председатель БФГ Владимир Коноплев и глава Польского гандбольного союза Анджей Красницки рассмотрели в Варшаве во время праздничных мероприятий в честь 100-летия польского гандбола.
Владимир Коноплев поздравил коллег с этим знаменательным событием и вручил памятный подарок.-0-
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