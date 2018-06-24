Беларусь идет в правильном направлении в борьбе с допингом - Коэ

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь идет в правильном направлении в борьбе с допингом. Об этом в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ, сообщает БЕЛТА.

Себастьян Коэ считает, что мировой спорт сейчас в лучшем положении в борьбе с допингом, чем некоторое время назад. "Беларусь - прекрасный пример. Та работа, которая была проделана федерациями, национальным антидопинговым агентством, а также Президентом страны Александром Лукашенко, который очень стремится очистить спорт, — все это ведет Беларусь в правильном направлении", - отметил он.

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) выразил надежду на то, что когда-нибудь проблема с допингом в мире будет решена. "У нас есть независимая система тестирования. Она имеет объективный подход, который устраивает все федерации. Мы должны убедиться, что все чистые атлеты защищены. Если спортсмен собирается посвятить половину своей жизни соревнованиям, то он должен конкурировать в условиях, где нет допинга. Это то, о чем нас просят чистые спортсмены. И международные спортивные организации должны нести за это ответственность", - подчеркнул Себастьян Коэ.-0-