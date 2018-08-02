Беларусь на чемпионате Европы по легкой атлетике представят 38 спортсменов

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине Беларусь представят 38 спортсменов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Самым опытным в составе белорусской команды будет метатель молота двукратный чемпион мира, призер двух Олимпиад Иван Тихон, которому недавно исполнилось 42 года. На прошлом чемпионате Европы в Амстердаме-2016 Иван Тихон стал обладателем серебряной медали. Болельщики также рассчитывают на успешное выступление Алины Талай, Эльвиры Герман (100 м с барьерами), Кристины Тимановской (100 м, 200 м), Ольги Мазуренок (марафон), Карины Таранды, Максима Недосекова (прыжки в высоту), Татьяны Холодович (метание копья) и других белорусских атлетов.

Континентальное первенство в немецкой столице станет 24-м по счету. Соревнования пройдут на Олимпийском стадионе с 6 по 12 августа, спортсмены разыграют 48 комплектов наград. Ожидается, что за медали поспорят более 1600 атлетов из 50 стран Старого Света.-0-