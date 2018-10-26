Беларусь на ЧМ по спортивной гимнастике представляют семь атлетов

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в катарской Дохе стартует 48-й чемпионат мира по спортивной гимнастике, в котором выступят представители 76 стран планеты, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь на мировом форуме представят семь гимнастов: Андрей Лиховицкий, Денис Санувонг, Егор Шарамков, Роман Антропов, Анна Травкова, Александра Нетяженко и Мария Ластовская. Они выступят под началом главного тренера Александра Баранова.
За десять соревновательных дней более 500 участников разыграют 14 комплектов наград - в личном и командном многоборье у мужчин и женщин, а также в отдельных видах. Сборные, которые станут призерами в командном турнире, станут обладателями олимпийских лицензий Токио-2020.
Соревнования лучших гимнастов планеты продлятся до 3 ноября.-0-
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