Беларусь на зимней Паралимпиаде-2018 представят 15 спортсменов, знаменосцем будет Людмила Волчек

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане 15 белорусских спортсменов выступят в двух видах спорта - биатлоне и лыжных гонках. Об этом рассказал сегодня председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель на церемонии проводов команды в Минской городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

Знаменосцем Паралимпийской сборной Беларуси на церемонии открытия 9 марта будет многократная чемпионка и призер Паралимпиад и чемпионатов мира Людмила Волчек, капитаном команды станет еще один титулованный паралимпиец Дмитрий Лобан. Кроме опытных атлетов, которые будут бороться за награды, в составе белорусской дружины 6 дебютантов Паралимпийских игр.

Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков пожелал всем спортсменам успехов на соревнованиях в Пхенчхане. Он подчеркнул, что белорусские паралимпийцы должны показать всем, как нужно преодолеть себя и добиваться успехов в спорте на самых престижных международных соревнованиях. Максим Рыженков также отметил, что болеть за наших паралимпийцев болельщики будут не меньше, чем за спортсменов, выступавших на недавних зимних Играх в Пхенчхане.

Олег Шепель также пожелал удачи паралимпийцам и сказал, что для подготовки к главным стартам государство сделало все возможное и теперь нужно постараться показать высокие результаты. Первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов считает, что паралимпийская команда подошла к стартам в Пхенчхане во всеоружии, спортсмены готовы бороться за места на пьедестале почета.

Первая группа белорусской делегации отправится в Пхенчхан сегодня, вторая - 2 марта, еще несколько человек вылетят в Республику Корея 6 марта. Церемонии открытия и закрытия Паралимпиады пройдут на том же стадионе, где состоялись такие же мероприятия XXIII зимних Олимпийских игр.

Нынешние Игры пройдут с 9 по 18 марта на аренах, где соревновались участники Олимпиады-2018. Паралимпийцы разыграют 80 комплектов наград в шести видах спорта. За медали будут вести борьбу около 700 представителей 48 олимпийских команд. Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане под нейтральным флагом.-0-

Фото Оксаны Манчук.