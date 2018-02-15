Беларусь не приемлет употребления допинга в спорте - Барауля

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не приемлет употребления допинга в спорте. Об этом заявил шеф миссии белорусской команды на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля на встрече с главой Всемирного антидопингового агентства Крейгом Риди, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Шеф миссии белорусской команды Александр Барауля и руководитель Национального антидопингового агентства Республики Беларусь Денис Мужжухин при обсуждении вопроса с руководителем WADA реализации национальной антидопинговой программы отметили, что Беларусь не приемлет употребления допинга в спорте.

"Беларусь выступает против допинга. Мы хотим сделать очень многое для недопущения случаев употребления спортсменами запрещенных медицинских препаратов. Во всем мире в приоритете всегда был и остается чистый спорт", - подчеркнули представители белорусской стороны.

Кроме этого, на встрече был обсужден вопрос аккредитации Всемирным антидопинговым агентством минской антидопинговой лаборатории, а также реализации антидопинговой программы в ходе проведения II Европейских игр 2019 года в Минске.-0-