Беларусь поднялась на 13-е место в медальном зачете Олимпиады-2018

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Победа биатлонисток в эстафетной гонке 4х6 км позволила сборной Беларуси подняться на 13-е место в общекомандном медальном зачете зимней Олимпиады-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Теперь на счету белорусской олимпийской команды 3 (2 золотые, 1 серебряная) награды. В активе сборной награды высшей пробы Анны Гуськовой в лыжной акробатике фристайла и женской биатлонной дружины в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой. Лидер белорусской команды Домрачева также завоевала серебро в гонке с масс-старта.
Таким образом, сейчас у белорусских представителей зимних видов спорта 18 олимпийских наград - 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.
В медальном зачете Олимпиады в Пхенчхане по-прежнему лидируют спортсмены Норвегии, у которых 35 (13 золотых, 12 серебряных, 10 бронзовых) наград. В тройку лучших также входят команды Германии и Канады.-0-
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