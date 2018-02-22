Беларусь поднялась на 13-е место в медальном зачете Олимпиады-2018

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Победа биатлонисток в эстафетной гонке 4х6 км позволила сборной Беларуси подняться на 13-е место в общекомандном медальном зачете зимней Олимпиады-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Теперь на счету белорусской олимпийской команды 3 (2 золотые, 1 серебряная) награды. В активе сборной награды высшей пробы Анны Гуськовой в лыжной акробатике фристайла и женской биатлонной дружины в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой. Лидер белорусской команды Домрачева также завоевала серебро в гонке с масс-старта.

Белорусские биатлонистки победили в эстафете на Олимпиаде-2018 Начиналась гонка в сложных погодных условиях: шел снег, а ветер усиливался. Стартер белорусской сборной Надежда Скардино первую стрельбу отработала без промахов, а на второй воспользовалась двумя дополнительными патронами.

Таким образом, сейчас у белорусских представителей зимних видов спорта 18 олимпийских наград - 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.

В медальном зачете Олимпиады в Пхенчхане по-прежнему лидируют спортсмены Норвегии, у которых 35 (13 золотых, 12 серебряных, 10 бронзовых) наград. В тройку лучших также входят команды Германии и Канады.-0-