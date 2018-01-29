Беларусь получила 5 дополнительных квот на участие в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация прошла аккредитацию в олимпийском Пхенчхане. Во время аккредитации, длившейся два часа, оргкомитет выделил Беларуси пять дополнительных квот для участия в XXIII зимних Олимпийских играх, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Две дополнительные "путевки" выделены представителям лыжных гонок, три - конькобежцам, рассказал шеф белорусской миссии Александр Барауля. Кто воспользуется этим правом и на каких дистанциях будут выступать белорусские спортсмены, сейчас уточняется.

"Сегодня административная группа, которая находится в олимпийской деревне, занимается решением организационных проблем, связанных с предстоящим заселением спортсменов и тренеров. Большая группа белорусских олимпийцев вылетает из Минска 1 февраля. К их прибытию мы должны полностью подготовиться, продумав все до мелочей. Завтра начинаем разбирать медицинский груз и обустраивать медблок",- отметил Александр Барауля. Он также рассказал, что белорусская делегация занимает три этажа, все сделано функционально, комфортно, аккуратно. Ближайшие соседи по восточному крылу здания - команды Латвии и Эстонии, в западном крыле будут располагаться представители Канады.

"Потихоньку осваиваемся, уточняем, как будет работать транспорт, медицинский центр, расположенный в деревне, есть ли особенности в оформлении документов и так далее. По сути, здесь две олимпийские деревни, вторая расположена в Канныне, поэтому нам придется кого-то из штаба белорусской делегации отправлять и в другой кластер, чтобы координировать работу и оперативно решать все проблемы на месте", - отметил шеф миссии.

Александр Барауля сообщил, что церемония поднятия Государственного флага Республики Беларусь запланирована в олимпийской деревне на 7 февраля и начнется в 15.00 по местному времени (9.00 по минскому).-0-