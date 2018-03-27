Беларусь получила награду за самое динамичное развитие тенниса среди европейских стран

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь удостоена награды Европейской теннисной федерации за самое динамичное развитие тенниса в странах Европы - "2017 European Tennis Trophy. Most Improved Nation", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской теннисной федерации.

В прошлом году женская сборная Беларуси произвела сенсацию в теннисном мире, впервые пробившись в финал неофициального командного чемпионата мира Кубка Федерации. Председатель БТФ Сергей Тетерин получил специальный приз за вклад в развитие тенниса в Европе и за многолетнюю преданность теннису - "2018 Tennis Europe Awards".

Награды белорусам были вручены на ежегодной Генеральной конференции Европейской теннисной федерации, которая прошла в Будапеште. Во время работы конференции в венгерской столице президент Tennis Europe Владимир Дмитриев предоставил отчет за 2017 год, а также анонсировал новую бизнес-стратегию развития континентальной федерации тенниса. Новая стратегия Tennis Europe на 2018-2023 годы сосредоточена на трех ключевых направлениях: конкуренция, развитие и продвижение. Главный акцент будет сделан на развитии тенниса, европейская система будет работать в тесном взаимодействии с Международной федерацией тенниса (ITF). Ее президент Дэвид Хаггерти проинформировал участников заседания о планируемых нововведениях, в частности, о возможном реформировании проведения матчей Кубка Дэвиса.-0-