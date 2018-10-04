Беларусь получила право провести Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 году

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь станет организатором Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году. Такое решение принято на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Батуми, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Заявка белорусской делегации нашла поддержку у большинства участников ассамблеи. В борьбе за право проведения крупного международного спортивного события Беларусь опередила Республику Корея и Тунис.
Презентацию страны поддержал также министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, который прибыл накануне в Батуми. Он гарантировал международной федерации проведение олимпиады согласно всем требованиям.
Следующая Всемирная шахматная олимпиада 2020 года состоится в Ханты-Мансийске.
Беларусь в ближайшие годы станет центром несколько крупных мировых спортивных событий. В 2019-м страна примет II Европейские игры, в 2021-м - чемпионат мира по хоккею, а в 2022-м впервые в Минске состоится Всемирная шахматная олимпиада.-0-
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