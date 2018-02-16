Беларусь после триумфа Анны Гуськовой занимает 12-е место в медальном зачете Олимпиады-2018

16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. После золотого триумфа фристайлистки Анны Гуськовой, которая завоевала первую награду для сборной Беларуси в Пхенчхане, наша команда занимает 12-е место в командном медальном зачете, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кроме сегодняшней золотой медали Анны в копилке белорусской сборной могла быть еще одна награда. Выступавшая на своей 6-й Олимпиаде опытнейшая Алла Цупер была очень близка к пьедесталу, но заняла 4-е место, пропустив вперед двух китайских фристайлисток. Достойно проявила себя белорусская конькобежка Марина Зуева, которая показала 7-й результат на дистанции 5000 м.

Медальную таблицу ОИ-2018 продолжает возглавлять команда Германии, у которой 15 наград (9 золотых, 2 серебряные, 4 бронзовые).

Итоги дня:

Фристайл. Лыжная акробатика. Женщины.

1. Анна Гуськова (Беларусь),

2. Синь Чжан (Китай),

3. Фаньюй Кун (Китай).

Горные лыжи. Слалом. Женщины.

1. Фрида Хансдоттер (Швеция),

2. Венди Холденер (Швейцария),

3. Катарина Галлхубер (Австрия).

Горные лыжи. Супергигант. Мужчины.

1. Маттиас Майер (Австрия),

2. Беат Фойц (Швейцария),

3. Хьетиль Янсруд (Норвегия).

Сноуборд. Борд-кросс. Женщины.

1. Микаэла Мойоли (Италия).

2. Юлия Перейра де Соуза Мабило (Франция),

3. Ева Самкова (Чехия).

Скелетон. Мужчины.

1. Юн Сун Бин (Республика Корея),

2. Никита Трегубов (Россия),

3. Доминик Парсонс (Великобритания).

Лыжные гонки. Индивидуальная гонка. Мужчины.

1. Дарио Колонья (Швейцария),

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия),

3. Денис Спицов (Россия).

Конькобежный спорт. 5000 м. Женщины.

1. Эсме Виссер (Нидерланды),

2. Мартина Сабликова (Чехия),

3. Наталья Воронина (Россия).-0-