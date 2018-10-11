Беларусь представит на Всемирной шахматной олимпиаде-2022 три команды

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует выступить на Всемирной шахматной олимпиаде 2022 года тремя командами. Об этом рассказала журналистам в пресс-центре БЕЛТА председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Анастасия Сорокина.
"Кроме мужской и женской сборных, участие примет и молодежная сборная. Понимаем, насколько большой объем работы по подготовке предстоит проделать. Вскоре нынешний состав молодежной команды отправится на чемпионат мира в Грецию. В белорусской сборной очень хорошее подрастающее поколение мальчиков и девочек 12-14 лет, которые могут войти в состав через четыре года. В Минске три года подряд проходит чемпионат мира среди кадетов, который придал импульс нашим юниорским шахматам", - отметила председатель.
Анастасия Сорокина рассказала также о стартовавшей подготовке к Всемирной шахматной олимпиаде. "Прорабатываем вопрос об организации онлайн-трансляций, ожидается большое количество участников, а современные технологии позволяют транслировать каждую шахматную партию. Опыт проведения кадетского чемпионата мира также нам поможет избежать проблем в организации олимпиады", - подчеркнула она.
Как отметила председатель БФШ, Всемирная шахматная олимпиада-2022 пройдет на конькобежном стадионе "Минск-Арены" и соберет представителей более 180 стран.-0-
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