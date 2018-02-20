Беларусь сохраняет 15-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-2018, лидируют спортсмены Норвегии

20 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сегодня белорусским спортсменам не удалось завоевать олимпийских наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Единственной медальной дисциплиной с участием представителей Беларуси была смешанная эстафета в биатлоне. На протяжении всей гонки они были в числе претендентов на награды, но остановились недалеко от пьедестала - на 5-м месте. По окончании соревнований представители сборной Германии подали протест на действия в финишном створе итальянского биатлониста Доминика Виндиша. По мнению немецкой стороны, итальянец в борьбе с Арндом Пайффером помешал тому при перестроении. В итоге Виндиш принес своей команде олимпийскую бронзу, а немецкая дружина довольствовалась 4-м местом. Судейская бригада в том эпизоде не усмотрела нарушения правил, и протест не был удовлетворен.

После очередного дня Олимпиады-2018 спортсмены из Норвегии продолжают лидировать в медальном зачете. В их активе уже 29 наград - 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. На второй позиции команда Германии - 23 (11, 7, 5). Третья позиция у Канады - 19 (8, 5, 6). Олимпийцы Беларуси занимают 15-е место благодаря золоту Анны Гуськовой и серебру Дарьи Домрачевой.

Фигурное катание. Танцы.

1. Тесса Вирчу - Скотт Мойр (Канада).

2. Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция).

3. Майя Шибутани - Алекс Шибутани (США).

Фристайл. Хафпайп. Женщины.

1. Кэсси Шарп (Канада).

2. Мари Мартино (Франция).

3. Брита Сигурни (США).

Шорт-трек. Команды. 3000 м. Женщины.

1. Республика Корея.

2. Италия.

3. Нидерланды.

Биатлон. Смешанная эстафета.

1. Франция.

2. Норвегия.

3. Италия.

Лыжное двоеборье. Большой трамплин/гонка на 10 км.

1. Йоханнес Ридзек (Германия).

2. Фабиан Риссле (Германия).

3. Эрик Френцель (Германия).-0-