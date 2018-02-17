Беларусь занимает 15-е место в медальном зачете Олимпиады-2018, лидирует Германия

17 февраля, Пхенчан /Корр. БЕЛТА/. Второй день подряд белорусские спортсмены порадовали болельщиков олимпийскими наградами. Вслед за золотом фристайлистки Анны Гуськовой серебро добыла наша биатлонная прима Дарья Домрачева, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В масс-старте на 12,5 км Дарья заняла второе место, но если бы не досадный промах при первой стрельбе стоя, она могла бы всерьез поспорить за золото с Анастасией Кузьминой. Для Дарьи Домрачевой сегодняшняя медаль стала пятой на трех Олимпийских играх подряд - кроме серебра Пхенчхана в ее копилке три золота Сочи-2014 и бронза Ванкувера-2010. Неплохо прошла дистанцию и обладательница сочинской бронзы Надежда Скардино, которая при идеальной стрельбе финишировала седьмой.

Дарья Домрачева

За неделю до финиша Игр-2018 белорусские спортсмены с золотом и серебром занимают 15-е место в медальном зачете. Впереди по-прежнему команда Германии - 17 наград (9, 4, 4). Наибольшее количество медалей у норвежцев - 22 (7, 8, 7).

Итоги дня:

Биатлон. Масс-старт. Женщины.

1. Анастасия Кузьмина (Словакия).

2. Дарья Домрачева (Беларусь).

3. Тирил Экхофф (Норвегия).

Фигурное катание. Мужчины.

1. Юдзуру Ханю (Япония).

2. Шома Уно (Япония).

3. Хавьер Эрнандес (Испания).

Горные лыжи. Супергигант. Женщины.

1. Эстер Ледецкая (Чехия).

2. Анна Файт (Австрия).

3. Тина Вайратер (Лихтенштейн).

Фристайл. Ски-слоупстайл. Женщины.

1. Сара Хоффлин (Швейцария).

2. Матильда Гремо (Швейцария).

3 Изабель Аткин (Великобритания).

Лыжные гонки. Эстафета. Женщины.

1. Норвегия.

2. Швеция.

3. Россия.

Шорт-трек. 1500 м. Женщины.

1. Чой Мин Чон (Республика Корея).

2. Цзинью Ли (Китай).

3. Ким Бутен (Канада).

Шорт-трек. 1000 м. Мужчины.

1. Самуэль Жирар (Канада).

2. Джон-Генри Крюгер (США).

3. Сео И Ра (Республика Корея).

Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины.

1. Камиль Стох (Польша).

2. Андреас Веллингер (Германия).

3. Роберт Юханссон (Норвегия).

Скелетон. Женщины.

1. Элизабет Ярнольд (Великобритания).

2. Жаклин Леллинг (Германия).

3. Лаура Дис (Великобритания).-0-