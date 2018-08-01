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Бельгийские арбитры рассудят матч БАТЭ и ХИКа в квалификации Лиги чемпионов

Спорт 01.08.2018 | 07:12

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня проведут повторный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против финского ХИКа. Встречу в Хельсинки будет судить бригада бельгийских арбитров во главе с рефери ФИФА Джонатаном Лардо, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ассистентами главного судьи будут Фредерик Годелайн и Флориан Лемэр, резервный арбитр - Ян Ботерберг. Инспектор матча - Терье Хауге (Норвегия), делегат УЕФА - Камелия Николае (Румыния). Сегодняшний матч начнется в 19.00 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Первая встреча белорусского и финского чемпионов, проходившая неделю назад на поле в "Борисов-Арене", завершилась вничью 0:0. Футболисты БАТЭ имели большое игровое преимущество, но реализовать его в голы не смогли.

В случае успеха по сумме двух встреч с ХИКом борисовчане в 3-м круге квалификации ЛЧ встретятся с победителем пары "Кукеси" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан). Их первый поединок на поле албанского клуба закончился вничью 0:0. Если чемпионы Беларуси уступят финнам, то сыграют в 3-м раунде квалификации Лиги Европы с победителем пары "Олимпия" (Словения) - "Крузейдерс" (Северная Ирландия). В первой игре в Любляне словенские футболисты разгромили гостей из Северной Ирландии со счетом 5:1. Ответная встреча состоится 2 августа.

В этот же день свои матчи проведут и три белорусских представителя в Лиге Европы. Минское "Динамо" примет на своей арене словацкий клуб "Дунайска Стреда", брестское "Динамо" сыграет в Афинах против греческого "Атромитоса", а солигорский "Шахтер" в Познани встретится с польским "Лехом". В первых поединках минчане выиграли в гостях со счетом 3:1, брестчане на своем поле победили с результатом 4:3, а солигорские футболисты у себя дома сыграли вничью - 1:1.-0-

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Теги
БАТЭ, Лига чемпионов, футбол
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