Белорус Александр Карницкий в составе "Тосно" стал обладателем Кубка России по футболу

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Тосно" впервые в истории стали обладателями Кубка России, одолев в решающем матче представителя второго дивизиона курский "Авангард", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале финального матча кубкового розыгрыша, проходившего в Волгограде, соперники обменялись голами: на 11-й минуте Алексей Скворцов вывел "Тосно" вперед, а через 5 минут Игорь Киреев восстановил равновесие в счете. В дальнейшем обе команды играли осторожнее, боясь допустить ошибку. Развязка наступила за 10 минут до окончания второго тайма, когда ворота курской команды поразил Резиуан Мирзов - 2:1. Белорусский полузащитник "Тосно" Александр Карницкий вышел на поле на 85-й минуте встречи, заменив Илью Жигулева. Благодаря победе в кубковом финале команда из Ленинградской области получила право выступить в этом сезоне в групповом этапе Лиге Европы.

Донецкий "Шахтер" в финале Кубка Украины переиграл киевское "Динамо", которое тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич - 2:0. Для "Шахтера" это 12-й трофей кубкового турнира.

Туринский "Ювентус" в 18-й раз стал обладателем Кубка Италии, разгромив в решающем матче "Милан" со счетом 4:0.

Во Франции свой 12-й Кубок страны завоевал "Пари Сен-Жермен", победив в финальной встрече представителя 3-го дивизиона национального первенства "Ле-Эрбье" - 2:0.-0-