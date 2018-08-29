Белорус Алексей Алферов завоевал бронзу на молодежном ЧМ по боксу в Будапеште

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Алексей Алферов завоевал бронзовую награду на молодежном чемпионате мира по боксу в Будапеште, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации бокса.
В весовой категории до 81 кг воспитанник гродненской школы бокса уверенно дошел до полуфинала, победив на предварительной стадии Темури Кимадзе из Грузии и американца Алексиса Эспиньо. За выход в финал Алексей Алферов должен был встретится с Сыгындыком Тогамбаем из Казахстана, но из-за обострившейся травмы спины белорус не вышел в ринг, тем самым став обладателем бронзовой награды. В другом полуфинальном поединке россиян Руслан Колесников одолел Кристиана Чавеко из Кубы.
В шаге от пьедестала почета остановилась представительница сборной Беларуси по боксу Дарья Дикова (54 кг), уступившая в четвертьфинале турецкой спортсменке Айчан Гудаги.
В молодежном чемпионате мира по боксу в столице Венгрии принимает участие более 300 атлетов из 66 стран.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4205 BYN
|2.417 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.0735 BYN
|2.073 BYN
|2.075 BYN
|RUB
|3.0468 BYN
|3.04 BYN
|3.05 BYN