Белорус Алексей Алферов завоевал бронзу на молодежном ЧМ по боксу в Будапеште

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Алексей Алферов завоевал бронзовую награду на молодежном чемпионате мира по боксу в Будапеште, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации бокса.

В весовой категории до 81 кг воспитанник гродненской школы бокса уверенно дошел до полуфинала, победив на предварительной стадии Темури Кимадзе из Грузии и американца Алексиса Эспиньо. За выход в финал Алексей Алферов должен был встретится с Сыгындыком Тогамбаем из Казахстана, но из-за обострившейся травмы спины белорус не вышел в ринг, тем самым став обладателем бронзовой награды. В другом полуфинальном поединке россиян Руслан Колесников одолел Кристиана Чавеко из Кубы.

В шаге от пьедестала почета остановилась представительница сборной Беларуси по боксу Дарья Дикова (54 кг), уступившая в четвертьфинале турецкой спортсменке Айчан Гудаги.

В молодежном чемпионате мира по боксу в столице Венгрии принимает участие более 300 атлетов из 66 стран.-0-