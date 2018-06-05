5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Скабелка назначен главным тренером астанинского "Барыса", сообщает официальный сайт клуба из Казахстана.
Трудовое соглашение наставника рассчитано на два года. Белорус займется также формированием тренерского штаба команды. В прошлом сезоне он руководил омским "Авангардом", но был уволен в январе текущего года. Наибольшего успеха за тренерскую карьеру в КХЛ белорусский специалист добился с новосибирской "Сибирью", с которой занял первое место в регулярном чемпионате Восточной конференции, а в плей-офф дошел до финала конференции в сезоне-2014/2015.
В Беларуси Андрей Скабелка работал с ХК "Гомель", став бронзовым призером чемпионата в 2010 году. За карьеру игрока один из лучших нападающих национальной сборной дважды признавался лучшим игроком Беларуси - в 1994 и 1997 годах.-0-
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