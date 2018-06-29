Белорус Артем Колосов завоевал золотую награду ЧЕ (U-18) по дзюдо

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Артем Колосов завоевал золотую награду чемпионата Европы (U-18) по дзюдо, который стартовал в Сараево, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе турнира белорус, выступающий в категории до 55 кг, был сильнее Андрея Моги из Молдовы, Степы Дарбиняна из Армении. В полуфинале он победил австрийца Даниеля Летгеба, получив оценку "вазари". В решающем поединке Артем Колосов за две минуты справился с Абу-Муслимом Паршиевым из России, одержав чистую победу - "иппон".

Чемпионат Европы до 18 лет в Сараево продолжится до 1 июля.

Дзюдо входит в программу II Европейских игр. В июне 2019 года в Минске на "Чижовка-Арене" выступят около 400 атлетов в этом виде спорта.-0-