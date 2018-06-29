Белорус Артем Колосов завоевал золотую награду ЧЕ (U-18) по дзюдо

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Артем Колосов завоевал золотую награду чемпионата Европы (U-18) по дзюдо, который стартовал в Сараево, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ходе турнира белорус, выступающий в категории до 55 кг, был сильнее Андрея Моги из Молдовы, Степы Дарбиняна из Армении. В полуфинале он победил австрийца Даниеля Летгеба, получив оценку "вазари". В решающем поединке Артем Колосов за две минуты справился с Абу-Муслимом Паршиевым из России, одержав чистую победу - "иппон".
Чемпионат Европы до 18 лет в Сараево продолжится до 1 июля.
Дзюдо входит в программу II Европейских игр. В июне 2019 года в Минске на "Чижовка-Арене" выступят около 400 атлетов в этом виде спорта.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.313 BYN
|2.315 BYN
|2.32 BYN
|USD
|2.0011 BYN
|1.987 BYN
|1.994 BYN
|RUB
|3.1621 BYN
|3.16 BYN
|3.176 BYN