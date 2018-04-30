Белорус Артем Королек помог "Сен-Рафаэлю" выйти в "Финал четырех" Кубка ЕГФ

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Артем Королек помог гандболистам французского "Сен-Рафаэля" пробиться в "Финал четырех" розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ответном четвертьфинальном поединке французский клуб уступил на выезде испанскому "Гранольерсу" со счетом 30:40. Самым результативным в составе гостей стал Артем Королек, забросивший 7 мячей. Несмотря на это поражение, "Сен-Рафаэль" одолел соперников по сумме двух встреч, благодаря более крупной домашней виктории - 37:23. В этой игре Королек трижды поражал ворота испанской команды. В решающем этапе второго по рангу континентального турнира, хозяином которого 19-20 мая будет немецкий "Магдебург", кроме "Сен-Рафаэля" сыграют еще два представителя германской бундеслиги - "Геппинген" и "Берлин".

"Финал четырех" главного клубного соревнования Старого Света - Лиги чемпионов, пройдет 26-27 мая в Кельне. Там сыграют сразу три представителя Франции - "Пари-Сен Жермен", "Нант" и "Монпелье", а также действующий победитель чемпионской Лиги македонский "Вардар" из Скопье.-0-