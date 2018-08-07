Белорус Дмитрий Дюбин завоевал бронзу в спортивной ходьбе на ЧЕ в Берлине

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Дмитрий Дюбин завоевал бронзовую награду в спортивной ходьбе на 50 км на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Марафонскую дистанцию наш атлет преодолел за 3 часа 47 мин. 59 сек. Это личный рекорд ходока. Быстрее Дмитрия Дюбина дистанцию в 50 км преодолели ставший чемпионом Европы Марьян Закальницкий из Украины - 3 часа 46 мин. 32 сек. и завоевавший серебряную медаль словак Матей Тот (3 часа 47 мин. 27 сек.). Еще за два километра до финиша белорусский и словацкий атлеты находились в секунде друг от друга, но решающий рывок удался Матею Тоту.

Дмитрий Дюбин. Фото БФЛА

В соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км среди женщин неплохие шансы оказаться в призерах имела белоруска Анастасия Яцевич, которая после 14 км занимала второе место, но вынуждена была сняться с дистанции, по предварительной информации, из-за проблем со здоровьем. Победила в этом виде чемпионка мира 2017 года Инес Энрикес из Португалии - 4 часа 09 мин. 21 сек.

В утренней сессии чемпионата Европы успешно выступили в отборочных соревнованиях в толкании ядра у женщин белоруски Алена Дубицкая, показавшая второй результат (18 м 67 см), уступившая только Кристине Шваниц из Германии (18 м 83 см), Виктория Колб (17 м 36 см) и Елена Абрамчук (17 м 17 см). Финал в толкании ядра у женщин состоится 8 августа.

Бронзовая награда Дмитрия Дюбина - первая в копилке сборной Беларуси на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.

В вечерней сессии континентального форума в финалах в метании молота сегодня продемонстрируют свое мастерство белорусы Иван Тихон и Павел Борейша, в толкании ядра - Алексей Ничипор. Белоруска Ирина Жук выйдет в сектор для прыжка с шестом, где состоится квалификация в этом виде программы. В полуфинале бега на 100 м выступит Кристина Тимановская и поборется за выход в решающую стадию спринта.

В чемпионате Европы по легкой атлетике, который продлится до 12 августа, примут участие около 1600 спортсменов из 50 стран. Сборная Беларуси в Берлине представлена 38 атлетами.-0-