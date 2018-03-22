Белорус Дмитрий Голяк включен в число линейных арбитров на ЧМ по хоккею в Дании

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Дмитрий Голяк включен в число линейных арбитров на чемпионат мира по хоккею в сильнейшем дивизионе в Дании, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Федерации хоккея Беларуси.

Лайнсмен попал в окончательный список Международной федерации хоккея (ИИХФ). Кроме белоруса на мировом форуме будут работать еще 15 помощников главных судей.

Ранее из белорусских судей матчи топ-дивизиона обслуживали главный арбитр Максим Сидоренко, а также линейный судья Иван Дедюля.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге. Сборная Беларуси сыграет в группе А в Копенгагене и первый матч проведет с командой Швеции 4 мая. На следующий день команда под руководством Дэйва Льюиса сыграет с Францией, 7 мая - с Россией, 9 мая белорусам противостоять будут хоккеисты Швейцарии, 11 мая - Чехии, 12 мая - Австрии. Завершится предварительный этап поединком со Словакией 15 мая.

В группе В выступят сборные Канады, Германии, США, Финляндии, Норвегии, Латвии, Республики Корея и Дании.-0-