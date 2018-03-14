14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Дмитрий Лобан стал серебряным призером Паралимпийских игр в Пхенчхане в лыжном спринте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале дистанцию 1,1 км для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата он преодолел за 3 мин. 31,4 сек. В финишном створе лишь по результатам фотофиниша белорус уступил американцу Эндрю Соулу, с которым показал одинаковое время. Бронзовая награда у другого представителя США Даниэля Кноссена.

Для Дмитрия Лобана это уже вторая серебряная награда Паралимпиады в Пхенчхане. 10 марта он занял второе место в биатлоне на 7,5 км.

В финале лыжных гонок в спринте сегодня в белорусской команде на зимних Играх выступят Лидия Графеева и Светлана Сахоненко.-0-