Белорус Дмитрий Шершань завоевал бронзу на турнире по дзюдо в Абу-Даби

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Дмитрий Шершань завоевал бронзовую медаль на турнире серии Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В категории 66 кг атлет на предварительной стадии одержал две победы над представителями Марокко и Чехии, но в третьем поединке Дмитрий Шершань уступил Важе Маргвелашвили из Грузии, который вышел в финал и одержал победу.
В утешительном турнире белорус был сильнее Кеннета Ван Гансбеке из Бельгии и Альберто Мартина Гаитеро, завоевав бронзовую медаль.
В Абу-Даби на Большом шлеме по дзюдо выступит и лидер белорусской команды Марина Слуцкая, которая выйдет на татами 28 октября.-0-
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