Белорус Егор Герасимов проиграл на старте теннисного турнира в Самарканде

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов неудачно сыграл на старте турнира категории "Челленджер" в узбекском Самарканде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке первого раунда Егор Герасимов (236-й номер мирового рейтинга) встречался с испанцем Марио Вилельей Мартинесом (321) и уступил - 7:5, 6:7 (8:10), 4:6. Игра получилась очень напряженной и продолжалась 2 часа 40 минут.
Позже еще один белорус Владимир Игнатик (215) сыграет с другим испанским теннисистом Роберто Ортегой-Ольмедо (286), соперником Сергея Бетова (469) будет аргентинец Мануэль Пенья Лопес (636).
На женском турнире в Риме белоруска Арина Соболенко (45) в первом раунде встретится сегодня с представительницей китайского Тайбэя Се Шувэй (50).-0-
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