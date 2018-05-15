Белорус Егор Герасимов проиграл на старте теннисного турнира в Самарканде

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов неудачно сыграл на старте турнира категории "Челленджер" в узбекском Самарканде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке первого раунда Егор Герасимов (236-й номер мирового рейтинга) встречался с испанцем Марио Вилельей Мартинесом (321) и уступил - 7:5, 6:7 (8:10), 4:6. Игра получилась очень напряженной и продолжалась 2 часа 40 минут.

Позже еще один белорус Владимир Игнатик (215) сыграет с другим испанским теннисистом Роберто Ортегой-Ольмедо (286), соперником Сергея Бетова (469) будет аргентинец Мануэль Пенья Лопес (636).

Белорусский теннисист Владимир Игнатик вышел в 1/8 финала турнира в Самарканде В первом поединке Владимир Игнатик, занимающий 215-е место в мировом рейтинге, обыграл в двух сетах испанца Роберто Ортегу-Ольмедо (286) - 6:2, 6:4.

На женском турнире в Риме белоруска Арина Соболенко (45) в первом раунде встретится сегодня с представительницей китайского Тайбэя Се Шувэй (50).-0-