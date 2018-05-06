Белорус Илья Полозков занял второе место на этапе КМ по современному пятиборью в Венгрии

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Полозков занял второе место на этапе Кубка мира по современному пятиборью в венгерском Кечкемете, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борьба за место на пьедестале в личном зачете у мужчин обострилась перед заключительным видом - лазер-раном (бег и стрельба). Многие лидеры после трех дисциплин не смогли без ошибок обойтись на огневом рубеже. Илье Полозкову удалось провести свой забег ровно и пересечь финишную черту шестым. Набранных очков белорусу хватило, чтобы занять второе место в общем зачете - 1426 очков. Победил в Кечкемете Чжун Вунтай из Республики Корея - 1437. Третья позиция у венгерского атлета Бенке Деметера - 1423 балла.

Серебряная медаль Ильи Полозкова вторая в белорусской команде. Ранее Анастасия Прокопенко также заняла второе место в Кечкемете.-0-