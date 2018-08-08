Белорус Илья Шиманович занял восьмое место на ЧЕ по плаванию в Глазго

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Илья Шиманович занял восьмое место в финале на дистанции 50 м брассом на чемпионате Европы в Глазго, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Один из лидеров сборной стартовал в решающем заплыве по второй дорожке и показал результат 27,32 сек. Победил Адам Пити из Великобритании с рекордом чемпионата - 26,09 сек. Серебро у итальянца Фабио Скоццолли - 26,79 сек. Третье место занял Петер Джон Стивенс из Словении - 27,06 сек. Илья Шиманович является обладателем национального рекорда Беларуси на этой дистанции, который равен 26,86 сек.
На континентальном форуме пловцов в полуфинале на 100 м баттерфляем выступит еще один представитель Беларуси Евгений Цуркин.
Чемпионат Европы по плаванию в Глазго завершится 9 августа.-0-
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