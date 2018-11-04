Белорус Илья Шиманович завоевал бронзу на этапе КМ по плаванию в Пекине

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Илья Шиманович занял третье место на пятом этапе Кубка мира по плаванию в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем заплыве в 25-метровом бассейне на дистанции 50 м брассом он показал результат 26,22 сек. Опередили Шимановича россиянин Кирилл Пригода, ставший победителем с временем 26,02 сек., и серебряный призер Майкл Эндрю из США - 26,15 сек.

На дистанции 50 м на спине белорус Никита Цмыг занял пятое место.

Бронзовая медаль Ильи Шимановича третья в копилке белорусской команды. Ранее Евгений Цуркин занял второе место в финале на 100 м баттерфляем. Еще одна награда в активе также Ильи Шимановича, который с результатом 57,10 сек на 100 м брассом поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Пятый этап Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне в Пекине завершится 4 ноября. Далее пловцы будут соревноваться в Токио (9-11 ноября) и Сингапуре (15-17 ноября). Общий призовой фонд Кубка мира по плаванию составляет $2,5 млн.-0-