Белорус Иван Брынза завоевал серебряную награду на ЮОИ в Буэнос-Айресе

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Иван Брынза завоевал серебряную награду Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе в гребле академической в заезде лодок-одиночек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
В финале белорус показал время 1 мин. 32,84 сек. Золото завоевал украинский гребец Иван Тищенко, бронза у австралийца Кормака Кеннеди-Левертта.
17-летний Иван Брынза родился в Шклове. Лучший результат сезона - второе место на юношеском чемпионате Европы-2018, в карьере - четвертое место на юношеском чемпионате мира-2018.
На счету белорусской сборной теперь две медали: золото дзюдоиста Артема Колосова и серебро гребца Ивана Брынзы.-0-
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