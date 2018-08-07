Белорус Иван Хамцов завоевал бронзовую награду юниорского ЧМ по современному пятиборью в Чехии

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Иван Хамцов завоевал бронзовую награду юниорского чемпионата мира по современному пятиборью в Кладно (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подняться на пьедестал почета он смог, удачно стартовав на турнире в первом виде программы - фехтовании, в котором занял первое место, одержав 27 побед в 35 поединках на дорожке. Этот результат позволил Ивану Хамцову уверенно себя чувствовать в других видах, он набрал в итоге 1450 очков. Всего пять баллов уступил белорусу россиянин Сергей Баранов (1445), который занял третье место в кроссе со стрельбой, но в общем зачете расположился на четвертой позиции.

Победителем чемпионата мира в Кладно стал Ахмед Эль-Гэнди из Египта - 1467 очков. Австриец Густав Густенау лидировал после трех видов, но 23-е место по итогам кросса со стрельбой оставило его на второй строке итогового протокола - 1460 баллов.

Главным стартом ведущих пятиборцев в текущем сезоне станет чемпионат мира, который с 6 по 15 сентября примет Мехико. Национальная сборная Беларуси до 15 августа будет готовиться к мировому форуму в Беларуси, а затем отправится на высокогорный сбор в Италию.-0-