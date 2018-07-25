Белорус Иван Маевский помог "Астане" победить на старте квалификации Лиги чемпионов

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники квалификации футбольной Лиги чемпионов провели первые матчи 2-го раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты казахстанской "Астаны" принимали на своем поле датский "Мидтьюлланн" и вырвали победу за несколько секунд до финального свистка, забив гол на 5-й компенсированной минуте второго тайма - 2:1. Белорусский полузащитник "Астаны" Иван Маевский провел на поле весь матч. Молдавский "Шериф" из Тирасполя, в составе которого играет белорус Юрий Кендыш, уступил в Скопье македонскому клубу "Шкендия" с минимальным счетом 0:1. Словацкий "Спартак" из Трнавы во главе с бывшим тренером брестского "Динамо" Радославом Латалом уверенно переиграл в Варшаве польскую "Легию" - 2:0.

Хорватское "Динамо" в Загребе разгромило израильский "Хапоэль" (Беэр-Шева) с результатом 5:0, в Белграде сербская "Црвена Звезда" была сильнее литовской "Судувы" - 3:0, греческий ПАОК в Салониках переиграл гостей из швейцарского "Базеля" со счетом 2:1, румынский "Клуж" уступил на своем поле шведскому "Мальме" 0:1.

Сегодня состоятся еще 5 матчей 2-го круга квалификации ЛЧ. Борисовский БАТЭ примет у себя дома финский ХИК из Хельсинки, в Шкодере албанский "Кукеси" сыграет с азербайджанским "Карабахом" из Агдама, в болгарском Разграде местный "Лудогорец" встретится с венгерским "Види", в Амстердаме голландский "Аякс" будет соперничать с австрийским "Штурмом" из Граца, а в Глазго шотландский "Селтик" примет норвежский "Русенборг".-0-