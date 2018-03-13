Белорус Юрий Голуб завоевал золотую медаль в биатлоне на Паралимпиаде в Пхенчхане

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Юрий Голуб завоевал золотую медаль в биатлоне в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион Паралимпиады Юрий Голуб: победить в биатлонной гонке помог счастливый стартовый номер Завершившийся старт получился лучшим в карьере, считает спортсмен. "Накануне, когда получили с партнером по забегу Дмитрием Будиловичем, который вел меня по дистанции, стартовый 16-й номер, мы не сомневались, что все сложится удачно.

Дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами он преодолел за 39 мин. 23,7 сек. Серебряным призером стал украинец Александр Казик - +2,7 сек. Третье место занял еще один представитель Украины - Юрий Уткин (+56,2 сек).

Белорусские паралимпийцы входят в десятку сильнейших в медальном зачете на зимних Играх в Пхенчхане В копилке сборной семь наград: две золотые, три серебряные и две бронзовые. Лидируют атлеты из США - 17 медалей (6 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград), сборная Украины занимает второе место - 15 (5+4+6), замыкают тройку лучших в медальном зачете российские атлеты - 11 наград (4+5+2).

В соревнованиях на 12,5 км для слабовидящих спортсменов принял участие и белорус Василий Шаптебой, который занял шестое место, уступив Юрию Голубу 2 мин. 57,7 сек.

Для Юрия Голуба золотая медаль в биатлонной гонке на 12,5 км - третья награда на Паралимпиаде в Пхенчхане. Ранее он завоевал серебро в лыжной гонке на 20 км в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения и стал вторым в биатлонном спринте на 7,5 км.

Сегодня в Пхенчхане представители белорусской команды приняли участие в соревнованиях по биатлону для атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Белоруска Лидия Графеева, завоевавшая 10 марта бронзовую медаль в гонке на 6 км, завершила выступление на 10-километровой дистанции пятой. Победительницей стала Андреа Эскау из Германии. В соревнованиях среди мужчин на 12,5 км чемпионом Паралимпиады стал украинец Тарас Рад, не допустивший ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Капитан белорусской паралимпийской команды Дмитрий Лобан разместился на шестой строке итогового протокола, его партнер по сборной Евгений Лукьяненко занял восьмое место.

Паралимпиада в Пхенчхане для отечественных атлетов продолжится 14 марта выступлением в лыжном спринте у мужчин и женщин.-0-