Белорус Юрий Жуковский завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет Юрий Жуковский завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу по версии WAKO Pro весовой категории до 64,5 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Титульный бой состоялся во Вроцлаве. Соперником белоруса стал титулованный Элиас Янковски из Польши. "В первом раунде Юрий Жуковский сумел отправить оппонента в нокдаун, но затем провел неудачный прием, кикбоксеры столкнулись головами, из-за чего у нашего атлета случилось рассечение брови. Рану быстро зашили, но даже в таких условиях белорус сумел навязать Янковскому свою тактику ведения поединка. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Жуковскому по очкам", - рассказал главный тренер сборной Беларуси по кикбоксингу Михаил Степанов.

Бой белорусского и польского атлетов стал одним из центральных на арене во Вроцлаве, на которой собралось более 5 тыс. зрителей. Юрий Жуковский является также двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира по кикбоксингу версии W5. Этот титул белорус завоевал в 2014 году.-0-