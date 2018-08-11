Белорус Максим Недосеков завоевал серебряную медаль в прыжках в высоту на ЧЕ в Берлине

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Недосеков завоевал серебряную медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус превзошел свое лучшее достижение в сезоне (2 м 32 см) на один сантиметр - 2 м 33 см. Опередить Максима Недосекова смог лишь Матеуш Пржибилко, представляющий Германию - 2 м 35 см. Бронзовую награду в Берлине завоевал Илья Иванюк из России - 2 м 31 см.

Во время выступления в секторе Максим Недосеков дважды не взял 2 м 28 см, а в последней попытке перенес планку на 2 м 31см, взяв эту высоту, он продолжил борьбу за награды. Преодолев 2 м 33 см и грантировав себе награду, он дважды не взял 2 м 35 см, после чего вновь пошел на риск и в заключительной попытке не смог справиться с планкой на высоте 2 м 37 см.

В финале прыжков в длину выступила белоруска Анастасия Мирончик-Иванова, которая заняла пятое место - 6 м 58 см.

Серебряная награда Максима Недосекова стала пятой в белорусской команде. Ранее золотую медаль в беге на 100 м с барьерами завоевала Эльвира Герман, бронзовые медали в активе Дмитрия Дюбина в ходьбе на 50 км, десятиборца Виталия Жука и толкательницы ядра Алены Дубицкой.-0-