Белорус Сергей Вязович вошел в топ-10 шестого этапа и занимает третью позицию в общем зачете "Дакара"

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович вошел в десятку сильнейших шестого этапа и удерживает третью позицию в общем зачете ралли-рейда "Дакар", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметили в команде, шестой отрезок пути между городами Арекипа и Ла-Пас был одним из самых спокойных с начала гонки. Серьезных аварий не происходило, и гонщики могли сосредоточиться на соревновательной части. В зачете грузовиков победил аргентинец Федерико Виллагра - 3 ч. 22 мин. 23 сек. Лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович отстал на шесть минут от лидера и финишировал седьмым. Другой белорус Алексей Вишневский занял 12-е место, его партнер Александр Василевский в итоговом протоколе оказался на 22-й позиции.

В общем зачете класса грузовиков первое место продолжает занимать россиянин Эдуард Николаев на КамАЗе, на второй позиции Федерико Виллагра - +52 мин. Третью строку генеральной классификации занимает Сергея Вязович - + 2 ч. 29 мин. 42 сек.

В Ла-Пасе участники "Дакара" получат день отдыха и возможность привести свои транспортные средства в порядок. Седьмой этап будет состоять из спецучастка длинной 368 км и финиширует в городе Уюни. Этот маршрут хорошо известен гонщикам, однако в случае неполадок, по правилам, на финише они не смогут воспользоваться помощью механиков.

Белорусские гонщики участвуют в ралли-рейде "Дакар" в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. Основная цель - войти в число сильнейших экипажей по итогам ралли в зачете грузовиков. Марафон в этом году проходит по территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем большая часть маршрута приходится на высокогорье. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.-0-