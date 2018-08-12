Белорус Святослав Драницкий стал чемпионом Европы среди юниоров в опорном прыжке

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский гимнаст Святослав Драницкий стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике среди юниоров в опорном прыжке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации гимнастики.

Святослав Драницкий показал хорошую готовность, победив в Глазго еще на стадии квалификации - 14,283. В финале Святослав также не оставил соперникам ни единого шанса, заработав за свое выступление - 14,333 балла. Вторым стал британец Джейк Джэрман, третьим - итальянец Арес Федеричи.

Как отметили в ассоциации, золото юниорского чемпионата Европы стало первым громким успехом белорусской спортивной гимнастики за последнее время. Этой медалеемкой дисциплине в ассоциации уделяется повышенное внимание, и результат Глазго – закономерный итог серьезной работы.

Ранее наиболее крупным успехом молодого атлета была серебряная награда в опорном прыжке на Европейском юношеском фестивале-2017 в Дьере. -0-