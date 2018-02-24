Белорус Виталий Михайлов прошел в финал конькобежного масс-старта ОИ-2018

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусский конькобежец Виталий Михайлов сумел выйти в финал олимпийского масс-старта, передает корреспондент БЕЛТА.
В своем полуфинальном забеге Михайлов заработал 20 очков и в 16.00 начнет борьбу за олимпийские награды.
Перед мужским решающим забегом состоится финал женского масс-старта, в котором среди 16 спортсменок будет и представительница Беларуси Марина Зуева.-0-
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