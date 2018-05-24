Владимир Игнатик поражением во 2-м раунде квалификации завершил выступление на "Ролан Гаррос"

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик завершил выступление на открытом чемпионате Франции, не сумев пробиться в основной этап, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем втором поединке на грунтовых парижских кортах "Ролан Гаррос" Игнатик (203-й номер мирового рейтинга) встречался сегодня с колумбийцем Сантьяго Хиральдо (312) и проиграл - 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.
Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко (119) в решающем матче за выход в основную сетку второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" встретится с украинцем Сергеем Стаховским (129), который на старте выбил из борьбы белоруса Егора Герасимова (246).
В квалификации женской части French Open белорусская теннисистка Вера Лапко (77) зачехлила ракетку после первого раунда, неожиданно уступив представительнице Канады Бьянке Андрееску (201).
Без квалификации в основной сетке сыграют три белоруски - Арина Соболенко (48), Александра Саснович (52) и Виктория Азаренко (82).-0-
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