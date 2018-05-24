Владимир Игнатик поражением во 2-м раунде квалификации завершил выступление на "Ролан Гаррос"

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик завершил выступление на открытом чемпионате Франции, не сумев пробиться в основной этап, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем втором поединке на грунтовых парижских кортах "Ролан Гаррос" Игнатик (203-й номер мирового рейтинга) встречался сегодня с колумбийцем Сантьяго Хиральдо (312) и проиграл - 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко (119) в решающем матче за выход в основную сетку второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" встретится с украинцем Сергеем Стаховским (129), который на старте выбил из борьбы белоруса Егора Герасимова (246).

В квалификации женской части French Open белорусская теннисистка Вера Лапко (77) зачехлила ракетку после первого раунда, неожиданно уступив представительнице Канады Бьянке Андрееску (201).

Вера Лапко не сумела выйти во второй раунд квалификации "Ролан Гаррос" В поединке первого раунда квалификации на парижских кортах "Ролан Гаррос" Лапко, занимающая 77-е место в мировом рейтинге, проиграла представительнице Канады Бьянке Андрееску, у которой 201-я позиция, - 4:6, 5:7.

Без квалификации в основной сетке сыграют три белоруски - Арина Соболенко (48), Александра Саснович (52) и Виктория Азаренко (82).-0-