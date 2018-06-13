Владимир Игнатик завершил выступление на теннисном турнире в Алматы

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик не смог выйти в четвертьфинал турнира в казахстанском Алматы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем матче 1/8 финала Владимир Игнатик, занимающий 213-е место в мировом рейтинге, уступил в двух сетах испанцу Энрике Лопесу-Пересу, у которого 208-я позиция в рейтинге АТР, - 3:6, 0:6. В первом раунде Владимир Игнатик переиграл индийского теннисиста Сумита Нагала (234) - 6:7 (3:7), 6:4, 6:1.

Сегодня вечером белорусские теннисисты сыграют еще на двух турнирах: Арина Соболенко, Александра Саснович и Андрей Василевский выйдут на корты голландского Хертогенбоса, а Максим Мирный начнет выступление в немецком Штутгарте.-0-