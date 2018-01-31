Белорусам по силам войти в число 25 лучших стран на зимней Олимпиаде и Паралимпиаде в Пхенчхане - Шамко

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам в командном зачете по силам войти в число 25 лучших стран на зимней Олимпиаде и Паралимпиаде в Пхенчхане. Об этом заявил сегодня на коллегии Министерства спорта и туризма глава спортивного ведомства Александр Шамко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что программа подготовки к главным стартам зимнего сезона была полностью выполнена и теперь слово за атлетами и их тренерами. На XXIII зимних Олимпийских играх главные надежды белорусских болельщиков связаны с выступлением биатлонистов и мастеров лыжной акробатики, есть неплохие перспективы и у представителей конькобежного спорта. Кроме этих видов, белорусы выступят в лыжных гонках, шорт-треке и горнолыжном спорте. Право выступить на предстоящей зимней Олимпиаде получили 33 белорусских атлета.

Основная часть белорусской спортивной делегации отправится в Пхенчхан 1 февраля. Административная группа во главе с шефом белорусской миссии Александром Бараулей уже давно работает на месте предстоящих олимпийских стартов и готова обеспечить спортсменов и тренеров всем необходимым. Открытие Игр состоится 9 февраля, церемония закрытия пройдет 25 февраля.

Что касается XXII зимних Паралимпийских игр, то белорусы выступят в двух видах - в лыжных гонках и биатлоне, сообщил первый замминистра спорта и туризма Вячеслав Дурнов. Паралимпиада пройдет с 9 по 18 марта.-0-