Александра Саснович не пробилась в 1/4 финала парного разряда "Ролан Гаррос"

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович и китаянка Дуань Инъин не смогли выйти в четвертьфинал женского парного разряда открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 1/8 финала белорусско-китайский тандем уступил чешскому дуэту Барбора Стрыцова / Андреа Главачкова - 3:6, 3:6.
Следующими соперницами чешской пары будут испанка Лара Арруабаррена-Весино и словенка Катарина Среботник.
Ранее после разных стадий соревнований ракетки зачехлили белорусы Максим Мирный, Илья Ивашко, Андрей Василевский, Виктория Азаренко, Арина Соболенко, Вера Лапко и Лидия Морозова.
Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема", проходящий на грунтовых парижских кортах "Ролан Гаррос", завершится 10 июня. Его общий призовой фонд в этом сезоне составляет почти 40 млн евро.-0-
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